Успіхи РФ в Селидовому уповільнили наступ ворога на Покровськ – ISW

В останні дні російська армія змогла досягти тактичних успіхів у Селидовому та в Донецькій області

В останні дні армія РФ досягла певних тактичних успіхів у захопленні міста Селидове та прилеглих територій у Донецькій області. Однак зосередженість російських сил на південному напрямку суттєво сповільнює їхній можливий рух у бік Покровська, що уповільнює просування на цьому фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що успіх російських сил у Селидовому та його околицях став можливим завдяки здатності підтримувати значний наступ на Покровськ, який раніше визначався як ключова оперативна ціль. Геолокаційні відеоматеріали від 22 та 23 жовтня демонструють просування російських військ уздовж вулиці Східної на північному сході міста, а також на північ вздовж вулиць Берегової та Захисників у напрямку до центру.

Крім того, 23 жовтня з'явилися геолокаційні записи, які підтверджують, що підрозділи 114-ї мотострілецької бригади РФ захопили Ізмайлівку, яка розташована на південний схід від Селидового. Інші геолокаційні дані свідчать про просування російських військ на північно-східні околиці Новоселидівки та поля на північний захід від Цукуриного, що знаходяться на південь від Селидового.

У звіті зазначається, що просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста, можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці у котлі, що руйнується.

Водночас, зазначають в ISW, українські війська, схоже, взяли на себе зобов'язання надійно обороняти це місто і суттєво затримали просування російських військ відтоді, як війська РФ уперше почали наступати на населений пункт приблизно у серпні 2024 року.

«Селидове не є оперативною метою Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, ймовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі», - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках.

До слова, експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ у районі Селидового, що в Донецькій області. Проте, українським захисникам, ймовірно, доведеться покинути місто через загрозу оточення.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські війська досягли значних тактичних успіхів, зокрема просунулись по кількох вулицях у місті Селидове. За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни переважно ведуть наступ через Новогродівку, і їхнє швидке просування ймовірно пов’язане з відступом українських військ на кращі позиції. Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.