Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри

Українська оборонна промисловість вдесятеро збільшила виробництво власних дронів у 2024 році

Виробництво безпілотників в Україні у 2024 році зросло в 10 разів порівняно з 2023 роком. Основна увага тепер зосереджена на підвищенні ефективності та впровадженні передових технологій. Про це в Telegram повідомило Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифри провело дослідження сфери виробництва дронів разом з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.

«У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023», – йдеться у повідомленні.

За даними Мінцифри, виробничі потужності зросли з 300 тисяч дронів у 2023 році до 4 мільйонів у 2024 році.

У відомстві зазначили, що після запуску масового виробництва акцент перейшов на підвищення ефективності та впровадження новітніх технологій. Експерти прогнозують, що в найближчі роки конкуренція сприятиме об’єднанню виробників.

«Ми спостерігаємо значний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів, а також у розвитку систем радіоелектронної боротьби. Серед основних тенденцій – використання технологій комп'ютерного зору, «ройових» систем, інновацій у навігації та зв’язку», – додали в Мінцифри.

Слід відзначити, що з початку повномасштабної війни Україна значно збільшила випуск безпілотників різних видів. Безпілотні апарати виготовляють як державні, так і приватні підприємства. В Україні виробляють не лише коптери, а й ударні, розвідувальні безпілотники та морські дрони.

До слова, в умовах повномасштабної війни, де Росія має значну перевагу в повітрі, Україна активно шукає нові способи протистояння ворогу. Одним із таких способів є розробка та використання безпілотних літальних апаратів, які зможуть ефективно нейтралізувати російські дрони.

Раніше ЗСУ повідомляли, що українські військові постійно вдосконалюють свої безпілотники для підвищення їхньої ефективності, і «дрони-дракони» стали яскравим прикладом такої адаптації.

Нагадаємо, виробник промислових дронів Prodrone планує постачати в Україну безпілотники, які будуть використовуватися для розмінування території.