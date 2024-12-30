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Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 30 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення

Упродовж минулої доби держава-агресорка РФ завдала шість авіаударів, скинувши при цьому дев'ять керованих авіаційних бомб (КАБ). Окрім того, загарбники залучили для ударів 752 дрони-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти вчора активно атакували на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські загарбники один раз штурмували позиції наших підрозділів у районі Гатища, атаку відбито, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Шість разів ворог атакував наші позиції. Поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Учора російські війська атакували українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. Наші воїни відбили 23 ворожі атаки, три боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Від початку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районі Золотарівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед у районах Часового Яру та Ступочок, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сім разів намагались просунутись вперед у районах Щербинівки та Торецька, наразі продовжуються дві атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Упродовж минулої доби агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Вісім боєзіткнень тривають досі. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку вчора склали 482 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову машину піхоти, два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, суттєво пошкоджено два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Загарбники на цей час доби зробили 18 спроб просунутись вперед. Три атаки продовжуються. Ворог атакував поблизу населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. На цьому напрямку втрати противника склали 74 окупанти вбитими та пораненими, знищено один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль. Крім того, пошкоджено три ББМ та один ворожий міномет.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Учора агресор 19 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Наразі тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 11

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках

Ворог активних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року фото 12
мапа: deepstatemap

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції. Учора українські воїни відбили 38 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 124-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб ЗСУ війна

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