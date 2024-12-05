Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, чому армія РФ зазнала рекордних втрат у листопаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка пояснила, чому армія РФ зазнала рекордних втрат у листопаді
28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день
фото з відкритих джерел

Сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 млрд

У листопаді середньодобові втрати російських військ в Україні досягли нового рекордну. Про це повідомляє Міноборони Британії.

У листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат, додали у відомстві.

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2 тис.

Як зазначає розвідка, листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати. Також цього місяця РФ зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

Графік втрат російської армії у війні проти України
Графік втрат російської армії у війні проти України
фото: X/Міноборони Британії

За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів. Армія РФ намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

За даними Міноборони України, у листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Також у Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 млрд.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення в боях проти РФ загинули менше як 80 тис. людей.

Читайте також:

Теги: окупанти британська розвідка війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві вибухи, працює ППО
У Києві вибухи, працює ППО
27 листопада, 02:42
Начальник Генштабу вважає, що збільшення строків вишколу є одним з елементів, який вплине на кількість випадків СЗЧ
Начальник Генштабу розповів, як Україна розв'язуватиме проблему із СЗЧ
25 листопада, 07:19
Вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами
Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
24 листопада, 07:35
Війська РФ бомблять КАБами та гатять з артилерії й дронів по своїх селах. Горить будівля у селі Козача Локня Суджанського району Курщини
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
22 листопада, 21:17
ГУР закликає довіряти інформації лише з офіційних ресурсів
Розвідка попередила про масовану інформаційно-психологічну атаку проти України
20 листопада, 15:05
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
20 листопада, 13:21
Президент подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії
Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
12 листопада, 21:46
У всіх випадках прикордонники відмовилися від хабарів
Прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни
7 листопада, 18:16
Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року
Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова
7 листопада, 09:00

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, чому армія РФ зазнала рекордних втрат у листопаді
Британська розвідка пояснила, чому армія РФ зазнала рекордних втрат у листопаді
Сирський привітав українських волонтерів зі святом
Сирський привітав українських волонтерів зі святом
Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, а ворог окупував Благодатне – DeepState
ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, а ворог окупував Благодатне – DeepState
Відставка уряду Франції та зустріч української делегації з радниками Трампа: головне за ніч
Відставка уряду Франції та зустріч української делегації з радниками Трампа: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
13K
Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
7903
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua