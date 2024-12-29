ЗСУ відкинули росіян на Курщині – DeepState

Водночас ворог просунувся біля Воздвиженки та Новоєлизаветівки

Збройні сили України відкинули росіян у Кругленькому, що на Курщині. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Водночас ворог просунувся біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасилівки, Даченського, у Шевченку, Григорівці, Торецьку та Неліпівці.

Нагадаємо, 24 грудня, російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасово відмовився від захоплення Покровська. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

Як відомо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський збирається мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проєкт. Згодом цю інформацію підтвердила команда DeepState.

Також, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко в інтерв’ю для Радіо-Свобода.