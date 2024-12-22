Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW
Триває 1033-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Українські воїни вигнали окупантві з позицій в Піщаному

Українські сили нещодавно відбили позиції в Піщаному (на південний захід від Покровська). Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня.

Також аналітики ISW зазначають, що нещодавно окупанти здійснили моторизований штурм з використанням цивільної техніки на Покровському напрямку, ймовірно, через брак російської бронетехніки.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують невдалий російський моторизований штурм зменшеної роти з використанням восьми цивільних машин на схід від Українки, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею бронетехніки та танків на цьому напрямку. Російське військове командування постійно демонструвало свою готовність прийняти дорогі втрати бронетехніки в обмін на повільні, важкі успіхи в Україні, і цей напад свідчить про те, що постійне виснаження російських військ погіршує їхню здатність продовжувати виставляти механізовану техніку», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW фото 1

Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: ISW Покровськ окупанти війна штурм напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Кремля заявив, що російська армія була начебто «була змушена» застосувати «Орєшнік» у відповідь на удари далекобійними ракетами по РФ
Путін погрожує вдарити по Києву «Орєшніком»
28 листопада, 13:13
Як наголосив очільник України, чим сильніші Сили оборони, то більше вони можуть знищити російського наступального потенціалу
Зеленський назвав напрямки на фронті, які потребують значного посилення
3 грудня, 20:20
71-річний Усманов вперше був обраний президентом FIE у 2008 році та переобраний у 2012, 2016 та 2021 роках
Російський олігарх Усманов пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування
4 грудня, 19:52
КНДР має кілька розробок на базі радянських ракет
Північна Корея готує до передачі Росії додаткові балістичні ракети – США
27 листопада, 18:27
Південноукраїнська АЕС скоротила вироблення електроенергії
Три українських АЕС скоротили вироблення електроенергії – МАГАТЕ
29 листопада, 05:16
Ізраїльські сили безпеки оточують пронизаний кулями автобус після атаки терористів ХАМАС на перехресті біля поселення Аріель на Західному березі річки Йордан, поблизу Наблуса, 29 листопада 2024 року
В Ізраїлі терорист ХАМАСу обстріляв цивільний автобус, є поранені
29 листопада, 19:18
У районі Покровська ворог зосередив близько 70 тисяч солдатів
Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках
11 грудня, 07:09
Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
12 грудня, 06:29
Першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
14 грудня, 14:59

Події в Україні

Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW
ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном
Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
9875
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди
8696
Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталю через пристрасть до алкоголю
7503
Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном
5468
Офіцер «Азова» пояснив, чому росіяни стрімко просуваються на східному фронті
5190
Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua