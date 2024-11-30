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Війська Башара Асада заявили про відхід із Алеппо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Війська Башара Асада заявили про відхід із Алеппо
Сирійські повстанці спалюють урядові прапори в Алеппо
фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

За словами сирійських військових, відступ був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення

Урядові війська Сирії заявили, що вийшли з другого за величиною міста країни Алеппо, щоб перегрупуватися та здійснити контрнаступальні дії проти повстанців. Про це пише Reuters.

За словами сирійських військових, відступ був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення. Вони також заявили, що в боях проти повстанців в Алеппо та Ідлібі загинули або зазнали поранень «десятки» їхніх солдатів.

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.

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Теги: росія війна військові опозиція місто наступ

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