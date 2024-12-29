Армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині

Дорога від Покровська до Дніпра є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі

Траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості

Російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня в коментарі «Еспресо».

Довбня називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ.

«Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація – в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять до самого Покровська. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарних місіях, які там працюють», – розповів Довбня.

Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

«Якщо окупантам вдасться перерізати цю дорогу, то тоді нам доведеться постачати пальне, харчі, медикаменти та інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами. Та й насправді людей залишилося дуже багато в регіоні, зокрема у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Втім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою», – додав він.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.