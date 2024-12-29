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У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої
У Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський Донецьк – Донбас»,
фото з відкритих джерел

Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів

У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої, йдеться у заяві речника оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова під час телемарафону. За його даними, у Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський ДонецькДонбас», який перерізає місто.

«І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають», – зазначив речник.

Також речник повідомив, що у Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.

«І там про ситуацію щось сказати важко, бо там йде постійна бойова робота з обох боків», – додав Трегубов.

Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів.

Раніше офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку. 

Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні. 

Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська. 

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: Торецьк Часів Яр місто робота Донецьк завод Донбас розвідка

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