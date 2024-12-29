У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої
Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів
У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої, йдеться у заяві речника оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова під час телемарафону. За його даними, у Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський Донецьк – Донбас», який перерізає місто.
«І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають», – зазначив речник.
Також речник повідомив, що у Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.
«І там про ситуацію щось сказати важко, бо там йде постійна бойова робота з обох боків», – додав Трегубов.
Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів.
Раніше офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку.
Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні.
Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська.
Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.
З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.
Коментарі — 0