Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів

У Часовому Ярі і Торецьку тривають міські бої, йдеться у заяві речника оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова під час телемарафону. За його даними, у Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу «Сіверський Донецьк – Донбас», який перерізає місто.

«І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають», – зазначив речник.

Також речник повідомив, що у Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.

«І там про ситуацію щось сказати важко, бо там йде постійна бойова робота з обох боків», – додав Трегубов.

Влада Донеччини регулярно закликає жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів.

Раніше офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку.

Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні.

Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.