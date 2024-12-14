«Здається, Кремль і особисто Путін «дали заднюю» щодо ядерного шантажу»

Це звучить максимально абсурдно, але в мене міцнішає впевненість, що всю міфологію «Орешника» русня придумала, щоб глубінаріям було чим «вставати з колєн», замість ядерної зброї

Замість «Нє смєшиті моі Іскандери» – буде «Уууу! Дивіться, який у мене «Орешник!»

В останніх висловлюваннях Путіна стало часто лунати щось таке, ніби ядерна зброя не на часі, бо «Орешник» крутіший.

Якщо в листопаді головними словами на російському телевізорі були «ядерна зброя» і «удари ядерною зброєю», то на початок грудня про ядерку забули, і тепер біснування навколо «Орешника» таке, ніби це вундервафля всіх часів і народів.

Висновок з цього роблю такий: здається, Кремль і особисто Путін «дали заднюю» щодо ядерного шантажу. Карибська криза – 2 скасовується. Замість цього глубінаріям і Трампу будуть продавати «Орешниковую кризу». Відповідні вказівки російським пропагандистам уже дали.

Чому саме Путіна попустило з ядеркою, чекає на експертні думки.