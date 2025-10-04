Головна Країна Суспільство
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 4 жовтня 2025 року: Що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 жовтня в Україні та світі відзначають Всесвітній день захисту тварин. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День ветеринарної служби в Україні

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Україна кожен рік 4 жовтня проводить День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ. Мета цього дня – відзначити працівників, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, проводять карантинні заходи при виявленні спалахів епізоотичних хвороб. Ветеринарна міліція виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції. 

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день захисту тварин

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день був заснований у 1931 році у Флоренції (Італія) і приурочений до дня пам'яті святого Франциска Ассізького – католицького святого, покровителя тварин і природи. Мета свята – підвищити обізнаність про права тварин, їхнє благополуччя та важливість збереження дикої природи. Вважається, що цей день закликає людство до відповідального ставлення до всіх живих істот.

Всесвітній тиждень космосу

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про космічні дослідження та їхній внесок у поліпшення життя на Землі. Під час Всесвітнього тижня космосу проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, виставки, освітні програми та інші активності, спрямовані на популяризацію науки та техніки серед молоді. Це також чудова нагода для вчених і дослідників поділитися своїми досягненнями та планами на майбутнє.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Єротея, єпископа Атенського

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

4 жовтня за православним календарем вшановують пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Єротей жив у 1 столітті і був одним із перших, хто прийняв християнство після проповіді апостола Павла в Афінах. Його вважають учнем апостола Павла і першим єпископом Атенським. Святий Єротей разом із Діонісієм Ареопагітом був присутній під час Успіння Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. За свою невтомну проповідь Євангелія та утвердження християнської віри він зазнав мученицької смерті.

Народні вірування та прикмети

У народі день 4 жовтня асоціювався із завершенням збору врожаю та приготуванням до зими.

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Похмура погода – такою вона буде цілий місяць;
  • сильний вітер – до суворої зими;
  • надвечір потеплішало – взимку випаде багато снігу;
  • у берези листя пожовкло лише вгорі – до теплої і ранньої весни.

Історичні події

  • 1535 рік – друкують першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»);
  • 1582 рік – Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат;
  • 1675 рік – нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;
  • 1772 рік – під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство – Руське королівство – з часів Середньовіччя;
  • 1780 рік – після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;
  • 1830 рік – у результаті повстання у Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I проголошують незалежність Бельгії;
  • 1875 рік – декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
  • 1883 рік – вперше вирушає у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;
  • 1890 рік – у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію – першу українську політичну партію;
  • 1900 рік – розпочинає роботу Львівська опера;
  • 1910 рік – у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;
  • 1911 рік – у Лондоні вводять у дію перший у світі ескалатор;
  • 1927 рік – у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
  • 1941 рік – під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;
  • 1958 рік – із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;
  • 1965 рік – Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;
  • 2001 рік – британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Дмитро, Данило, Йосип, Кіндрат (Кодрат), Назар, Степан, Теодор.

