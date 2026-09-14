Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes

Пекін побоюється посилення впливу Москви на Пхеньян

Китай не зацікавлений у формуванні тісного тристороннього військового союзу з Росією та Північною Кореєю. Пекін також побоюється, що посилення співпраці Москви та Пхеньяна призведе до зростання нестабільності у Східній Азії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

Росія нарощує військову співпрацю з Північною Кореєю на тлі війни проти України: за оцінкою Forbes, вона обходиться Москві приблизно у $290 млрд на рік, а російські сили втрачають близько 30 тис. військових щомісяця. Наступ на фронті сповільнився, а на окремих ділянках українські сили відтісняють противника. Економічний тиск на населення також зростає: наприкінці 2025 року Росія підвищила ПДВ до 22%, а у 2026-му ціни на продукти зросли на 18%.

Москва та Пхеньян нарощують військову співпрацю

Forbes зазначає, що Росія дедалі більше покладається на військову допомогу Північної Кореї. За оцінкою Агентства оборонної розвідки Південної Кореї, з жовтня 2024 року Пхеньян направив до Росії понад 16 тис. військовослужбовців і передав понад 15 млн артилерійських снарядів, а також балістичні ракети KN-23 і KN-24.

Україна припускала, що Росія може залучити ще до 50 тис. військових із КНДР. Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чон назвала такі оцінки «абсолютно безпідставними».

Зросла й інтенсивність контактів: за останні 18 місяців між Москвою та Пхеньяном відбулося 23 візити високого рівня за участю міністрів – для порівняння, між Китаєм і Північною Кореєю за цей час було лише вісім. Про можливе розширення співпраці «Главком» уже писав – зокрема, про підготовку північнокорейських операторів ударних дронів для Росії.

Чого остерігається Пекін

На думку Forbes, головна проблема для Китаю – можлива нестабільність у регіоні та втрата впливу на Пхеньян. Сі Цзіньпін, за оцінкою видання, також занепокоєний тим, що тісніші контакти Кіма з Путіним можуть послабити позиції Пекіна у відносинах із КНДР. Китайські офіційні та наукові джерела наголошують, що Пекін не зацікавлений у створенні глибокого військового союзу трьох країн, хоча визнає: співпраця Москви й Пхеньяна посилює тиск на США та їхніх західних союзників.

Окреме занепокоєння Пекіна – нові військові можливості, які отримує КНДР. За оцінкою Forbes, Пхеньян нині заробляє від $7,7 млрд до $14,4 млрд на продажу озброєнь і розгортанні своїх військових у Росії, а також отримує доступ до технологій:

морських реакторів для атомних підводних човнів;

систем протиповітряної оборони;

технологій безпілотників.

За допомогою Росії Північна Корея може отримати й автономні дрони зі штучним інтелектом та реактивними двигунами. Аналітикиня Forbes додає, що посилений військовий потенціал КНДР підвищує ризик нових провокацій Пхеньяна, які здатні підштовхнути США, Південну Корею та Японію до тіснішої співпраці у безпеці, а Сеул і Токіо – до розвитку власних ядерних спроможностей. Ще один ризик для Китаю – можливий регіональний конфлікт і нова хвиля біженців біля китайсько-північнокорейського кордону.

Росія та КНДР: взаємна вигода замість стратегічного союзу

Forbes характеризує співпрацю Москви й Пхеньяна як транзакційну. Видання нагадує: у 2014 році Північна Корея була серед небагатьох держав, які визнали анексію Криму, розраховуючи на економічні вигоди від Москви – однак тоді товарообіг між країнами становив лише $42 млн, а КНДР посідала 139-те місце серед торговельних партнерів Росії.

Після повномасштабного вторгнення співпраця принесла Пхеньяну значно більше: боєприпаси й військовослужбовці в обмін на гроші та доступ до технологій. Раніше «Главком» писав, що Міноборони України дослідило уламки північнокорейських ракет KN-23 та KN-24 і встановило, що вони не є прямими копіями російських чи радянських зразків.

Китай і КНДР мають складні відносини

Пекін зацікавлений у стабільності сусідньої держави, але не в її надмірному посиленні. Китайське суспільство, за оцінкою Forbes, ставиться до КНДР значно прохолодніше, ніж до Росії: у соцмережах критикують північнокорейське керівництво, тоді як Путіна значна частина користувачів сприймає як стратегічного партнера у протистоянні із Заходом.

Ставлення росіян до Північної Кореї теж змінюється лише частково: у 2026 році близько третини опитаних називали КНДР близьким союзником – проти лише 3% у 2021-му, за даними незалежного «Левада-центру».

Нагадаємо, у липні Кім Чен Ин доручив розширити функції розвідувального управління КНДР та наростити ядерний арсенал країни, а на військовій нараді в Пхеньяні ухвалили рішення оновити військово-морські бази.