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На фронті загинув актор Юрій Феліпенко

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На фронті загинув актор Юрій Феліпенко
Юрій Феліпенко служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі
фото з відкритих джерел

Артист служив у батальйоні ударних БПАК «Ахіллес»

Відомий український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. Як інформує «Главком», сумну новину повідомила дружина артиста – ведуча Катерина Мотрич. 15 червня вона опублікувала в Instagram-stories допис, де написала, що її чоловік загинув. Більше деталей вона не розповідала. Також Катерина Мотрич повідомила, що згодом оголосить дату прощання з Юрієм Феліпенком.

«Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили», – написала Катерина Мотрич.

Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу – долучився до батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92-го окремого штурмового батальйону.

До речі, саме влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках.

На фронті загинув актор Юрій Феліпенко фото 1

Юрій Феліпенко у 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль – слідчого Андрія у фільмі «Кольору пристрасті».

Раніше на фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина.

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

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Теги: актор смерть війна

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