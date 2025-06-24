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Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал – заява

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал – заява
Володимир Зеленський та Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про Спеціальний трибунал
фото: Рада Європи

Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії

Завтра, 25 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Це стане безпрецедентним кроком у міжнародному праві, спрямованим на притягнення до відповідальності вищих посадових осіб за розв'язання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європи.

Комітет міністрів Ради Європи вже уповноважив Генерального секретаря Берсе підписати угоду, яка включає Статут Спеціального трибуналу.

«Правосуддя для України не чекатиме», – заявив Ален Берсе напередодні завтрашнього підписання. Він підкреслив, що «вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочину агресії». Генсекретар Ради Європи додав, що цей трибунал, створений у рамках Ради Європи, «притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів та підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтуватиметься не на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах та діях».

Комітет міністрів завершує роботу над правовими текстами для Спеціального трибуналу, який був створений на прохання української влади та схвалений на щорічній зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Важливо зазначити, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але наразі не може розглядати злочин агресії через юрисдикційні обмеження. Спеціальний трибунал заповнить цю прогалину.

Комітет також завершив підготовку до Розширеної часткової угоди, яка дозволить широкому колу сторін, включаючи членів та нечленів Ради Європи, а також Європейський Союз, підтримувати та допомагати в управлінні трибуналом. Ключові правові документи вже можуть розглядатися сторонами, зацікавленими у приєднанні. Обговорення цього питання триватимуть, щойно держави висловлять своє бажання взяти участь.

Серед пріоритетної роботи Ради Європи щодо України, яка є державою-членом з 1995 року, також Реєстр збитків, до якого вже надійшло понад 34 тис заяв, та робота зі створення Комісії з розгляду заяв. Європейський суд з прав людини також є єдиним міжнародним судом, що розглядає справи про порушення прав людини у контексті війни Росії проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи», – сказав він.

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Теги: Європа Україна Володимир Зеленський росія війна

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