Зеленський призначив заступника військового омбудсмана

Руслану Циганкову 38 років, він народився у Херсоні

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Руслан Циганков першим заступником військового омбудсмана. Як інформує «Главком», відповідний указ №996/2025 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Руслану Циганкову 38 років, він народився у Херсоні. З липня 2025 року обіймав посаду начальника Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України. Під його керівництвом управління активно співпрацювало з військовим омбудсманом та зарекомендувало себе як дієвий інструмент реагування на порушення прав військовослужбовців. Саме Циганков був одним з авторів Закону України «Про військового омбудсмана» та брав безпосередню участь у підготовці запуску Офісу військового омбудсмана.

Як військовий юрист він має значний досвід роботи в органах військової прокуратури. Зокрема, очолював Херсонську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері, працював заступником військового прокурора Херсонського та Запорізького гарнізонів Південного регіону. За час служби здобув репутацію принципового та системного керівника, діяльність якого була спрямована на відновлення прав військових та цивільних осіб.

Раніше Ольга Решетилова, яка обійняла посаду військового омбудсмена у жовтні 2025 року, розповіла, хто входитиме до Офісу військового омбудсмена. Вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським кадрові питання. За результатами їхньої розмови було вирішено, що частину працівників офісу складатимуть військовослужбовці. Офісу буде потрібний досвід військових у війні.

Раніше військова омбудсманка Ольга Решетилова нашолосила на тому, що українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.