Лінія фронту станом на 27 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 грудня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 106 окупантів, з яких 77 – безповоротно. Наші захисники знищили одну реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільного транспорту, одну самохідну артилерійську установку, 21 безпілотний літальний апарат, пункт управління, також уразили артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили три атаки в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 31 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 12 спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля. Ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

Нагадаємо, триває 1403-й день повномасштабної війни в Україні.