Буданов зробив невтішний прогноз щодо ракетно-дронових ударів Росії

Надія Карбунар
Масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі, вважає Буданов
Російське виробництво ракет та дронів вийшло на пік своїх промислових потужностей

 

Російський військово-промисловий комплекс виконує та перевиконує плани із виготовлення ракет та ударних дронів, тому повітряні атаки на Україну не припиняться. Як інформує «Главком», на цьому наголосив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Він зазначив, що у перший рік повномасштабного вторгнення держава-агресорка дійсно майже вичерпала запаси своїх ракет, які були на той час.

«Якщо пам’ятаєте, був майже рік, коли всі ці удари були досить епізодичними — це був 23-й рік до, приблизно, квітня 24-го. Ракетні удари тоді були досить рідкісним явищем, «шахіди» використовувались одинично», – нагадав очільник ГУР.

Однак, за словами Буданова, відтоді російська військова промисловість вийшла на пік своєї потужності, на якому досі перебуває.

«Вони повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани», – наголосив він.

При цьому, зазначив очільник ГУР, до виробництва дронів і ракет ані Іран, ані Північна Корея ніякого стосунку не мають.

Кирило Буданов додав, що за такого виробництва ракет та дронів, яке налагодила держава-агресорка, масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі.

Раніше Кирило Буданов розповів про російські цілі у війні проти України, а також про мобілізаційний план РФ на 2026 рік. 

Також Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає. На його думку, територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні.

