Генштаб спростував фейки Путіна про «успіхи» російської армії

Росія активізувала інформаційні маніпуляції, щоб посилити свої позиції під час переговорів

Російське керівництво розповсюджує неправдиву інформацію про ситуацію на передовій, намагаючись видати бажане за дійсне. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, заяви Кремля щодо просувань у районах Мирнограда, Покровська, Куп'янська, Костянтинівки та Гуляйполя є абсолютно безпідставними та не відповідають фактичному стану справ, передає «Главком».

За даними військового командування, Москва активізувала інформаційні маніпуляції, щоб посилити свої позиції під час міжнародних переговорів. У Генштабі надали роз’яснення щодо реальної обстановки на ключових ділянках:

Гуляйполе: попри складні умови, українські захисники продовжують оборонну операцію та ліквідовують ворожі піхотні групи безпосередньо в межах міста;

Мирноград: окупаційним військам не вдається захопити населений пункт, попри численні штурми та значні втрати. Через відсутність результатів ворог перейшов до поширення дезінформації;

Костянтинівка: інформація загарбників про нібито контроль над половиною міста є хибною. Сили оборони стримують противника на підступах, зокрема, нещодавно була повністю розбита штурмова колона РФ, що намагалася прорватися до міста;

Куп'янськ: чергові звіти росіян про «взяття» міста спростовані. Насправді ворожі підрозділи, які змогли зайти в Куп'янськ, заблоковані та планомірно знищуються;

Покровськ: наступальна операція ворога триває вже 17 місяців без успіху. Твердження про захоплення міста є лише частиною інформаційного тиску.

У Збройних силах наголошують, що ці вкиди спрямовані на західних партнерів України, аби створити хибне враження про перевагу РФ у період дипломатичних консультацій. Проте на позицію України ця брехня не вплине. Реальна ж ціна гучних заяв диктатора – стабільно високі втрати особового складу окупантів, які щодоби становлять понад 1000 осіб убитими та пораненими.

Як відомо, російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

За їхніми даними, Путін провів нараду щодо ситуації в зоні спеціальної воєнної операції в одному з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ. Він заслухав доповідь начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова. Командувачі угрупованнями військ «Центр» і «Схід», а також командири з'єднань доповіли про хід виконання бойових завдань.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру».

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.