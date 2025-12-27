Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб спростував фейки Путіна про «успіхи» російської армії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб спростував фейки Путіна про «успіхи» російської армії
фото з відкритих джерел

Росія активізувала інформаційні маніпуляції, щоб посилити свої позиції під час переговорів

Російське керівництво розповсюджує неправдиву інформацію про ситуацію на передовій, намагаючись видати бажане за дійсне. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, заяви Кремля щодо просувань у районах Мирнограда, Покровська, Куп'янська, Костянтинівки та Гуляйполя є абсолютно безпідставними та не відповідають фактичному стану справ, передає «Главком».

За даними військового командування, Москва активізувала інформаційні маніпуляції, щоб посилити свої позиції під час міжнародних переговорів. У Генштабі надали роз’яснення щодо реальної обстановки на ключових ділянках:

  • Гуляйполе: попри складні умови, українські захисники продовжують оборонну операцію та ліквідовують ворожі піхотні групи безпосередньо в межах міста;
  • Мирноград: окупаційним військам не вдається захопити населений пункт, попри численні штурми та значні втрати. Через відсутність результатів ворог перейшов до поширення дезінформації;
  • Костянтинівка: інформація загарбників про нібито контроль над половиною міста є хибною. Сили оборони стримують противника на підступах, зокрема, нещодавно була повністю розбита штурмова колона РФ, що намагалася прорватися до міста;
  • Куп'янськ: чергові звіти росіян про «взяття» міста спростовані. Насправді ворожі підрозділи, які змогли зайти в Куп'янськ, заблоковані та планомірно знищуються;
  • Покровськ: наступальна операція ворога триває вже 17 місяців без успіху. Твердження про захоплення міста є лише частиною інформаційного тиску.

У Збройних силах наголошують, що ці вкиди спрямовані на західних партнерів України, аби створити хибне враження про перевагу РФ у період дипломатичних консультацій. Проте на позицію України ця брехня не вплине. Реальна ж ціна гучних заяв диктатора – стабільно високі втрати особового складу окупантів, які щодоби становлять понад 1000 осіб убитими та пораненими.

Як відомо, російські генерали доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області. 

За їхніми даними, Путін провів нараду щодо ситуації в зоні спеціальної воєнної операції в одному з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ. Він заслухав доповідь начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова. Командувачі угрупованнями військ «Центр» і «Схід», а також командири з'єднань доповіли про хід виконання бойових завдань.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

Теги: Костянтинівка втрати Покровськ росіяни путін Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...
Путін проговорився
26 грудня, 16:16
Путін утретє проігнорує щорічне послання до Федеральних зборів
Путін утретє проігнорує щорічне послання до Федеральних зборів
25 грудня, 10:19
Російському бюджету ще ніколи не було так погано як за 11 місяців 25 року
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
20 грудня, 23:32
Путін наказав вбити Скрипаля
Отруєння Скрипалів «Новачком». Велика Британія ввела нові санкції проти РФ
4 грудня, 19:37
Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з Путіним
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
4 грудня, 07:48
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
2 грудня, 00:27
Витрати Путіна з державного бюджету на російську армію є рекордною з часів СРСР
«Ціною деградації власної економіки». Путін спрямує 40% бюджету Росії на 2026 рік на армію
1 грудня, 15:43
Окупанти понад дві доби лізли по каналізаційній трубі
Окупанти понад дві доби лізли каналізаційною трубою та потрапили у полон
30 листопада, 20:50
Пропагандист Захар Прилепін пропонував залучити до створення російської «Нобелівської премії з літератури» інші країни
Росія хоче створити власну «Нобелівську премії з літератури»
28 листопада, 17:23

Події в Україні

Генштаб спростував фейки Путіна про «успіхи» російської армії
Генштаб спростував фейки Путіна про «успіхи» російської армії
Лінія фронту станом на 27 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 грудня 2025. Зведення Генштабу
Буданов зробив невтішний прогноз щодо ракетно-дронових ударів Росії
Буданов зробив невтішний прогноз щодо ракетно-дронових ударів Росії
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua