Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України

Причина обмежень – наслідки російських масованих терактів проти енергетики

В Україні 28 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Причина обмежень – наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня. Кількість одночасно задіяних черг не розкривається.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – сказано у повідомленні.

Окремо в «Укренерго» зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського теракту 27 грудня. За заявою компанії, в столиці та в Київській області ведуть відновлювальні роботи.

«У Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають», – сказано у заяві «Укренерго».

Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника – 30 ракет і 474 ворожих дронів.

Раніше виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що після російської атаки 27 грудня у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.