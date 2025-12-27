Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди
фото з відкритих джерел

Територіальне питання залишається ключовим бар’єром для припинення війни

Територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Також Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди.

«Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов’язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю», — зазначив керівник ГУР.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. 

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський президент Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На відміну від 2014-2022 років, зараз Москва потребує відносно швидких поступок від США та Європи
Швидкий мир можливий лише за однієї умови
7 грудня, 23:35
Кремль підтвердив намір Путіна провести переговори з турецьким лідером
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
12 грудня, 08:49
Україна зустрічає вже четвертий воєнний Новий Рік
(Не) святкова атмосфера: як зустрічатимуть Новий рік у наближених до фронту містах
22 грудня, 14:15
Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
«Важливі дні, і багато може змінитися». Зеленський зробив анонс після розмови з генсеком НАТО
30 листопада, 19:34
Буданов зауважив про спроможності ГУР
Чи може ГУР прослуховувати кремлівських топчиновників? Відповідь Буданова
7 грудня, 10:25
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
21 грудня, 03:28
Німеччина проти тиску на Зеленського щодо мирних домовленостей
Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
23 грудня, 15:00
Президент пообіцяв, що наступного року уряд напрацює нові ініціативи
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році
23 грудня, 21:51
Глава держави наголосив, що наука поруч із армією і дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
24 грудня, 18:43

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
Буданов розкрив цілі РФ на фронті у 2026 році
Буданов розкрив цілі РФ на фронті у 2026 році
Росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад
Росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua