Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає

Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди

Територіальне питання залишається ключовим бар’єром для припинення війни

Територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Також Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди.

«Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов’язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю», — зазначив керівник ГУР.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів.

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.