Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025 року

Триває 1232-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні Запорізької області; Миколаївка та Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

На Сіверському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Противник один раз атакував позиції українських захисників поблизу Малинівки.

Нагадаємо, триває 1232-й день повномасштабної війни в Україні.