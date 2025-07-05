На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського

Із початком повномасштабного вторгнення Роман Подлевський став на захист Батьківщини від російських окупантів

Подлевський брав участь в Антитерористичній операції (АТО) у складі Державної прикордонної служби України у місті Маріуполь

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Подлевського.

25 червня в боях за Україну поліг воїн зі Львова Роман Подлевський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Роман Подлевський народився 28 серпня 1975 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №81 м. Львова. Згодом закінчив Фаховий коледж «Екологічний політехнікум» Львівського національного аграрного університету, здобувши спеціальність «садово-паркове господарство».

Проходив строкову військову службу в Криму, у селищі Перевальне. Працював у різних сферах діяльності.

Зі слів рідних, у повсякденному житті був веселим, хоробрим, добрим і надійним – саме таким, на кого завжди можна було покластися. Щиро захоплювався кулінарією, любив готувати для рідних, рибалити та проводити час у теплому колі близьких. До останнього залишався вірним присязі та побратимам – стояв поруч із тими, хто для нього став другою родиною.

Подлевський брав участь в Антитерористичній операції (АТО) у складі Державної прикордонної служби України в місті Маріуполь.

Роман Подлевський із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках у складі військової частини № 9937.

У Романа Подлевського залишилися мати, дружина, донька, син, сестра та племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.