Двоє львів’ян перетинають Атлантику на веслах, щоб зібрати кошти на реабілітацію військових (відео)

Чоловіки веслують на чотиримісному човні веслують з Африки до Південної Америки

Львів’яни Дмитро Резвой та Іван Гаврилко (позивний Геолог) долають 3000 морських миль на веслах через Атлантику в експедиції Row4Ukraine, щоб зібрати кошти на реабілітацію поранених українських військових та привернути увагу світу до війни в Україні. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чоловіки веслують на чотиримісному човні веслують з Африки до Південної Америки.

«Спочатку команда Row4Ukraine складалася з чотирьох українських та британських ветеранів. Але після того, як капітан забрав екіпаж гелікоптером і залишив човен в океані, доля експедиції опинилася під загрозою. Дмитро Резвой, майстер, що створив цей човен, не погодився з таким рішенням», – йдеться в повідомленні.

Тепер Дмитро та Іван удвох долають понад 5000 км, щоб втілити важливу місію.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.