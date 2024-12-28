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Двоє львів’ян перетинають Атлантику на веслах, щоб зібрати кошти на реабілітацію військових (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Двоє львів’ян перетинають Атлантику на веслах, щоб зібрати кошти на реабілітацію військових (відео)
Дмитро та Іван удвох долають понад 5000 км, щоб втілити важливу місію
скрін із відео

Чоловіки веслують на чотиримісному човні веслують з Африки до Південної Америки

Львів’яни Дмитро Резвой та Іван Гаврилко (позивний Геолог) долають 3000 морських миль на веслах через Атлантику в експедиції Row4Ukraine, щоб зібрати кошти на реабілітацію поранених українських військових та привернути увагу світу до війни в Україні. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чоловіки веслують на чотиримісному човні веслують з Африки до Південної Америки.

«Спочатку команда Row4Ukraine складалася з чотирьох українських та британських ветеранів. Але після того, як капітан забрав екіпаж гелікоптером і залишив човен в океані, доля експедиції опинилася під загрозою. Дмитро Резвой, майстер, що створив цей човен, не погодився з таким рішенням», – йдеться в повідомленні.

Тепер Дмитро та Іван удвох долають понад 5000 км, щоб втілити важливу місію.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: війна окупанти росія Держприкордонслужба реабілітація військові

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