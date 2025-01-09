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Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Росіяни нещодавно просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіх на кількох напрямках

Російські війська просунулись в районі Торецька та під Кураховим, а також на Курщині. Крім того, окупанти, ймовірно, перекидають сили з Курахівського напрямку в район Мирнограда на Покровському напрямку. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Курська область

Згідно з даними ISW, росіяни нещодавно просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області.

Зокрема, геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися до західної частини Миколаївки (на північний захід від Суджі) і незначно просунулися до Махнівки (на південний схід від Суджі).

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 8 січня повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм розміром у взвод у невстановленому районі Курської області.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ просунулися в районі Малої Локні, Миколаївки, Старої Сорочини, Орловки, Миколаєво-Дар'їно, біля Руського Поріччя, Черкаського Поріччя, Бондарівки та Махнівки.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 1

Російський блогер розповідав, що путінські війська захопили Косицю (на північний схід від Суджі), та проводять зачистку в Погребках (на північний захід від Суджі).

Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Харківщина

Окупанти продовжували обмежені атаки на півночі Харківської області поблизу Вовчанська та Тихого 7 і 8 січня, але не просунулися.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 2

Луганщина

Ворог 8 січня продовжував наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунувся. Загарбники атакували біля Голубівки, Тополі (вздовж міжнародного кордону) і Петропавлівки 7 і 8 січня.

Російський блогер заявив, що оператори безпілотників військ РФ можуть перекрити українські наземні лінії зв'язку поблизу Дворічної. "Воєнкор" також стверджував, що російські авіаудари знищили переправу біля Куп'янська.

Російські окупанти 8 січня продовжили наступальні дії в напрямку Борової, але не просунулися.

За даними росіян, механізовані підрозділи РФ захопили дві лісисті території та зачистили позиції ЗСУ між Загризовим і Лозовою, та просунулися на захід від Макіївки. Один російський блогер розповідав, що війська РФ знаходяться за 5 км від Борової, але в ISW оцінюють, що станом на 8 січня росіяни просунулися приблизно на 12 км від Борової.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 3

На відео з геолокацією, опублікованому 7 січня, видно, як одна бронемашина ЗСУ просувається до Колісниківки (на північний схід від Борової), а потім відступає з неї, не зустрічаючи ворога, що вказує на те, що війська РФ можуть не утримувати позиції в усьому населеному пункті, йдеться у звіті.

Крім того, росіяни наступали біля Загризового, Надії, Копанки, Новоєгорівки, Першотравневого, Новосергіївки, Чернещини та Макіївки 7 і 8 січня.

Російські загарбники 8 січня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Донеччина

Війська РФ 7 і 8 січня продовжували наступальні операції в районі Білогорівки (на північний схід від Сіверська), але не просунулися. 8 січня російський блогер заявив, що путінські війська поступово просуваються на південь від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська), але в ISW не знайшли підтвердження.

Командир підрозділу ЗСУ, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив 8 січня, що ворог завдає ударів по Сіверську та прилеглим районам керованими плануючими бомбами, інколи завдаючи ударів по одній вулиці трьома-чотирма КАБами одночасно.

Також командир підрозділу ЗСУ заявив, що окупанти ведуть штурм нечисленою піхотою в мороз і негоду на світанку та в сутінках. Командувач додав, що росіяни використовують мотоцикли, баггі, бронетехніку і танки для транспортування піхоти на передові позиції.

Крім того, війська РФ 8 січня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 4

Російські загарбники атакували під самим Часовим Яром, поблизу Васюківки та Бондарного, біля Ступочок і Білої Гори 7 і 8 січня.

Війська РФ продовжували просуватися в північній та північно-західній частинах Торецька.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Торецької шахти на півночі Торецька, проводять зачистку в районі Дачного та атакують у напрямку Диліївки вздовж залізничної лінії. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

7 і 8 січня російські окупанти продовжували наступати у самому Торецьку та в районі Диліївки.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 5

Більше того, російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нещодавно перекрили автомагістраль Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська біля Малинівки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Інші російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися до північно-західної околиці Звірового (на південь від Покровська), і що військове командування РФ перекинуло додаткові сили для підтримки наступу на Котлине (на південний захід від Покровська), але охарактеризували просування військ РФ у цьому районі як «повзуче».

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 6

Штаб-сержант бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, заявив, що росіяни останнім часом активізували наступальні дії на південь від Мирнограда (на схід від Покровська), перекинули в цей район свіжі сили та використовують цивільну техніку для транспортування піхоти на передові позиції для штурму.

Українське джерело заявило, що росіяни перекидають невизначені підрозділи з Курахівського напрямку в район Мирнограда.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 7

Російські загарбники продовжували наступальні операції на південь від Великої Новосілки поблизу Времівки та на захід від Великої Новосілки біля Новосілки 8 січня, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що росіяни наступають на Велику Новосілку з південного заходу та намагаються просуватися по дорозі Велика Новосілка – Гуляйполе.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 8

Південь

Окупанти наступали в західній частині Запорізької області 8 січня, але не просунулися.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Оріхівському напрямку, 8 січня повідомив, що окупанти кілька разів на день проводять невеликі піхотні штурми, намагаючись виявити слабкі місця в українських оборонних рубежах. Ворог здебільшого не використовує бронетехніку в наступах у цьому районі.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 9

8 січня українські та російські джерела повідомили, що ЗСУ завдали ракетного удару по порожньому нафтосховищу поблизу порту в окупованому Бердянську Запорізької області. Але в ISW не бачили кадри такого удару.

Також війська РФ продовжували наступати на Дніпровському напрямку, в тому числі біля острова Козацький та острова Великий Потьомкін 7 і 8 січня, але також не просунулися.

Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW фото 10

Нагадаємо, триває 1051-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: ЗСУ окупанти фронт війна ISW

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