Єрмак заявив про позитивні новини на Курщині

Єрмак показав фото українських військових, які встановили ялинку у Суджі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що у Курській області є позитивні новини від українських захисників. Відповідну заяву він написав в Telegram.

Андрій Єрмак показав фото українських військових, які встановили ялинку у Суджі. Він підписав знімок так: «Суджа. На Курщині, між іншим, від нашої армії є позитивні новини».

ЗСУ встановили ялинку у Суджі фото: Східний

Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України відкинули росіян у Кругленькому, що на Курщині.

Як повідомлялося, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко.