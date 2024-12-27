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Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині

Ірина Бура
glavcom.ua
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Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині
Протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
фото ілюстративне з відкритих джерел

По Сумській громаді ворог при ударах застосував також ракетне озброєння

Суми та інші населені пункти області вчора, 26 грудня, зазнали масованих ударів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі і руйнування в різних містах, відомо також про загиблого. Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

ОВА у зведенні о 2:00 27 грудня розповіли про ситуацію на прикордонні станом на вчорашній вечір, 21.00 26 грудня.

За даними адміністрації, протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

«Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади», – йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що одна людина загинула у Краснопільській громаді, по якій ворог бив з мінометів (70 вибухів), атакував FPV-дронами (7 вибухів), скидав ВОГ з безпілотників (27 вибухів) та завдавав авіаударів КАБ (1 вибух).

«Внаслідок обстрілу відбулося руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула», – додає ОВА.

По Сумській громаді ворог при ударах застосував також ракетне озброєння.

«Сумська громада: ворог здійснив атаку ударним БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Також був ракетний удар», – йдеться у повідомленні влади.

Також були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок у Середино-Будській громаді, по якій окупанти гатили з мінометів (37 вибухів), атакували FPV-дронами (4 вибухи), скидали ВОГ з БПЛА (6 вибухів). Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, у Сумській ОВА повідомили про масований обстріл Сумщини з різних видів зброї, в тому числі КАБів та безпілотників. 

«Сьогодні, 26 грудня ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники. Звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і в Сумах», – йдеться в повідомленні.

Варто додати, що ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села». Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомиляється на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України. 

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у відео.

Також інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією. Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.

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Теги: ракетна атака росія Андрій Демченко окупанти обстріл громада Telegram будинок кордон озброєння Олександрія ворог Сумщина вибух

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