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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області
На нафтобазі «Ярцевська» зафіксовані потужні вибухи та пожежа
фото з відкритих джерел

Нафтобаза використовувалась для забезпечення російської армії

Сьогодні вночі, 31 грудня, підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначає пресслужба Генштабу, на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

«За наявною інформацією зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась зокрема і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області. Внаслідок цього  спалахнула нафтобаза.

Як повідомлялося, днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточний удар по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області. Зазначається, що Росія використовувала підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.

За даними джерел «Главкома», під час атаки на Новошахтинський НПЗ дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Крім того, у ніч на 26 грудня Міністерство оборони РФ заявило про начебто збиття трьох безпілотників у Волгоградській області. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі.

У Котовському районі Волгоградської області розташований територіальний виробничий підрозділ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Згідно з представленою на сайті організації номенклатурою товарів, завод займається виробництвом скрапленого газу і бензину.

До слова, у ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області.

Теги: Генштаб нафта ЗСУ безпілотник росія

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