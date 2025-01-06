Сирський підтримав створення окремого медичного підрозділу

Медичний підрозділ дозволить покращити надання медичної допомоги на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтримав концепцію створення окремого медичного підрозділу. Він дасть змогу організаційно масштабувати надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Про це повідомляє медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

«Його створення ми обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями. Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку», – кажуть військові.

Нагадаємо, у війську створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Він функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а затвердили його спільною директивою з міністром оборони Рустамом Умєровим.

До складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи. Їхнім основним завданням буде координація дій для захисту, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

До слова, у бойових військових частинах Збройних сил України сформують штатні підрозділи рекрутингу.