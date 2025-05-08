«Дуже символічно, що Мерц озвучив цю думку напередодні 80-річчя перемоги над нацизмом»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирішив обговорити з Францією і Британією європейський ядерний щит, який «буде доповненням» до домовленостей зі США.

Це одне з перших змістовних повідомлень від канцлера після призначення. По суті – це зворотний відлік до створення Німеччиною своєї ядерної бомби.

Запевнення, що Німеччина не збирається заходити так далеко – звичайні політичні реверанси, вони не повинні вводити в оману.

Те, що подібні ідеї у принципі можливі з боку офіційного Берліна – результат недалекоглядної політики Путіна.

Дуже символічно, що Мерц озвучив цю думку напередодні 80-річчя перемоги над нацизмом. Тобто, «перегорнув сторінку» і де-факто «переглянув підсумки» Путіна, про недопущення чого з таким надривом роками віщали з Кремля.

Сьогодні подібне прагнення Німеччини ні у кого не викликає, ні подиву, ні осуду. Тому що Москва своїми руками прибрала всі табу.

При цьому жодні домовленості «на трьох» тут не спрацюють. Бо ядерна зброя – це настільки інтимна річ у сучасному світі, що ділитися нею для спільного користування навряд чи вийде.

Особливо, з урахуванням можливого приходу до влади умовного Фараджа у Британії/правих у Франції.

Тему власної ядерної зброї для Німеччини відкрито намагається осідлати АДГ, так мила серцю віцепрезидента Венса. Тобто, за логікою, з боку США публічних заперечень бути не повинно.

А ось оцінити ситуацію через призму того, що АДГ з такою динамікою може реально прийти до влади в ядерній Німеччині, ще належить.