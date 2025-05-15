Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
Алі Шамхані: Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій
фото: Iranian press

Раніше глава МЗС Ірану заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити

Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій. Як передає «Главком», про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

За його словами, Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, придатного для створення зброї, збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

В обмін на це Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій. «Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як вони кажуть, то, безумовно, ми можемо мати кращі відносини», – сказав Шамхані, додавши, що «це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому».

Інтерв’ю Шамхані відбувалось через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану «оливкову гілку», яка супроводжувалася попередженнями про руйнівні економічні санкції, якщо Іран не погодиться на угоду про обмеження своєї ядерної програми.

«Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт», – сказав іранський високопосадовець, висловивши розчарування щодо риторики Трампа та його погроз.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити.

Як відомо, представники Ірану та «євротрійки» – Великої Британії, Франції та Німеччини – зустрінуться у Стамбулі 16 травня для переговорів щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дві сторони виявляють інтерес у подальших контактах: країни Європи намагаються показати своє бачення можливої ​​нової ядерної угоди, а Тегеран намагається оцінити позицію європейців щодо повторного запровадження санкцій ООН (механізм Snapback).

У 2015 році Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція та Іран уклали ядерну угоду, яка передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми ісламської республіки. Сполучені Штати у попередній президентський термін Трампа у травні 2018 року вийшли зі СВПД (Спільний всеосяжний план дій, назва ядерної угоди – «Главком») і відновили санкціїпроти керівництва в Тегерані. У відповідь Іран заявив про поетапне скорочення своїх зобов'язань у рамках угоди, відмовившись, зокрема, від обмежень у ядерних дослідженнях та рівні збагачення урану.

Читайте також:

Теги: Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час ядерної Німеччини настав?
Путін зруйнував усі табу. Німеччина заговорила про ядерну зброю
8 травня, 20:28
«Зустріч Путіна і Сі тривала сім годин»
Кого Путін забув запросити на парад
10 травня, 19:59
Чи варто піддаватися на ядерний шантаж Путіна?
Чи варто піддаватися на ядерний шантаж Путіна?
5 травня, 18:22
Росія є давнім союзником Тегерана та відіграє певну роль у ядерних переговорах Ірану із Заходом
Верховний лідер Ірану передав Путіну листа перед переговорами зі США
17 квiтня, 17:52
Генерала Микола Філатов командував 46-ю дивізією Ракетних військ СРСР, базованою в Первомайську на Миколаївщині
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
8 травня, 14:20
Генерала Микола Філатов командував 46-ю дивізією Ракетних військ СРСР, базованою в Первомайську на Миколаївщині
Генерал-ракетник пояснив, чому комп’ютерне моделювання наслідків ядерного удару – гра дилетантів
9 травня, 19:47
Після тиску з боку Вашингтона Китай шукає нові обхідні шляхи для поставок іранської нафти
Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
9 травня, 12:14
Іран готує для передачі РФ пускові установки для балістичних ракет
Іран готує для передачі РФ пускові установки для балістичних ракет
10 травня, 11:57
Іран та «євротрійка» проведуть у Стамбулі ядерні переговори
Іран та «євротрійка» проведуть у Стамбулі ядерні переговори
Вчора, 07:18

Політика

«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
Чому Трамп міг відмовитися летіти до Стамбула: дані Fox News
Чому Трамп міг відмовитися летіти до Стамбула: дані Fox News
«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
Троє членів Конгресу США заснули під час багатогодинних засідань
Троє членів Конгресу США заснули під час багатогодинних засідань
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
81K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
63K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
29K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
16K
Путін не повторив помилку Порошенка

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua