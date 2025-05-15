Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США

Раніше глава МЗС Ірану заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити

Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій. Як передає «Главком», про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

За його словами, Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, придатного для створення зброї, збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

В обмін на це Тегеран вимагає негайного зняття всіх економічних санкцій. «Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як вони кажуть, то, безумовно, ми можемо мати кращі відносини», – сказав Шамхані, додавши, що «це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому».

Інтерв’ю Шамхані відбувалось через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану «оливкову гілку», яка супроводжувалася попередженнями про руйнівні економічні санкції, якщо Іран не погодиться на угоду про обмеження своєї ядерної програми.

«Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт», – сказав іранський високопосадовець, висловивши розчарування щодо риторики Трампа та його погроз.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити.

Як відомо, представники Ірану та «євротрійки» – Великої Британії, Франції та Німеччини – зустрінуться у Стамбулі 16 травня для переговорів щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дві сторони виявляють інтерес у подальших контактах: країни Європи намагаються показати своє бачення можливої ​​нової ядерної угоди, а Тегеран намагається оцінити позицію європейців щодо повторного запровадження санкцій ООН (механізм Snapback).

У 2015 році Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція та Іран уклали ядерну угоду, яка передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми ісламської республіки. Сполучені Штати у попередній президентський термін Трампа у травні 2018 року вийшли зі СВПД (Спільний всеосяжний план дій, назва ядерної угоди – «Главком») і відновили санкціїпроти керівництва в Тегерані. У відповідь Іран заявив про поетапне скорочення своїх зобов'язань у рамках угоди, відмовившись, зокрема, від обмежень у ядерних дослідженнях та рівні збагачення урану.