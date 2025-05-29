США запускають виробництво нових ядерних авібомб
США запускають серійне виробництво нових ядерних бомб потужністю до 360 кілотонн
США з липня 2025 року запустять серійний випуск оновленої гравітаційної ядерної бомби B61-13 потужністю до 360 кілотонн, яку розміщуватимуть на літаках стратегічної авіації. Як пише «Главком», про це повідомило Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA).
Згідно з планом уряду США, процес виробництва модернізованих ядерних авіабомб, вартість якої за одиницю оцінюється в $30 млн, буде завершено у 2027 році. Поліпшенням характеристик боєголовок займаються фахівці шести центрів NNSA, а фінальне складання боєприпасів проводиться на заводі Pantex Plant у місті Амарілло (Техас).
Нагадаємо, 21 травня Сполучені Штати здійснили плановий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III. Випробування пройшло з авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Як стверджує командування бази.
Командування глобального удару Військово-повітряних сил США пояснило, що випробувальні пуски МБР спрямовані на демонстрацію бойової готовності американських ядерних сил та підтвердження надійності їхнього стримувального потенціалу.
Нагадаємо, у Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об'єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.
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