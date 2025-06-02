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Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду. Reuters назвало причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду. Reuters назвало причину
Іранська сторона вважає, що позиція США є односторонньою і нереалістичною
фото: reuters

Reuters: Останніми тижнями відбулося кілька раундів непрямих переговорів між Іраном і США, проте суттєвого прогресу не досягнено

Іран готується відхилити останню пропозицію США про ядерну угоду, назвавши її «неприйнятною» й такою, що не відповідає національним інтересам Тегерану. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого іранського дипломата, близького до переговорної команди.

За словами дипломата, пропозиція, передана міністром закордонних справ Оману під час його нещодавнього візиту до Тегерану, не враховує ключових вимог Ірану. Це, зокрема, повне та негайне зняття санкцій, а також визнання права Ірану на збагачення урану для мирних цілей. Натомість США пропонують поступове скасування санкцій і наполягають, що треба припинити збагачення урану на іранській території.

Іранська сторона вважає, що така позиція США є односторонньою і нереалістичною. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї неодноразово підкреслював, що переговори з Вашингтоном не мають сенсу, поки зберігається політика «максимального тиску» і загроза військового втручання.

Останніми тижнями відбулося кілька раундів непрямих переговорів між Іраном і США за посередництва Оману, проте суттєвого прогресу не досягли. Тегеран відкидає вимогу повністю відмовитися від збагачення урану та заявляє, що це потрібно для програми мирного атому.

На тлі економічної кризи і зростання внутрішньої напруги Іран прагне підписати угоду, яка б дозволила зняти санкції та розморозити активи. Однак, за словами іранських дипломатів, нинішня пропозиція США не відповідає цим цілям і, ймовірно, її офіційно відхилять найближчим часом.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах. Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

Наразі невідомо, чи ухвалила ізраїльська влада рішення про атаку, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішить Ізраїль зрештою завдавати ударів. CNN повідомляє, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту «значно зросла за останні місяці».

Як відомо, заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерних питань «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон наполягатиме, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Тим часом радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

Раніше радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити.

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Теги: Іран США ядерна зброя

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