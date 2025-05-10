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Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США
Фахівці ДСНС залатують пробоїни, що утворилися внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту «Укриття» на ЧАЕС 14 лютого 2025 року
фото: dsns.gov.ua

«Під час моделювання ядерного удару Захід продемонстрував кризу рішень, – констатує експерт

Демарші Росії, яка перманентно погрожує Україні ядерним ударом, викликали певну розгубленість у країнах НАТО, адже вони не випрацювали концепцій стримування РФ. Західні політики й експерти у сфері безпеки самі полегшують Росії завдання ядерного залякування. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

За словами експерта, досі удар звичайними видами зброї по атомному мирному об’єкту також прирівнювався до ядерної атаки. Але, схоже, оцінки США та НАТО і в цьому напрямку зазнали коректив. Принаймні у відповідь на недавнє пряме влучання російського дрона в укриття над Чорнобильською АЕС західні гранди відреагували лише заявами про глибоку стурбованість.

«У чомусь подібну модельну ситуацію, але з катастрофічними для людей та довкілля наслідками, розглядали експерти та військові зі США, європейських країн й України під час wargame у Центрі ядерного нерозповсюдження в Арлінгтоні. За сценарієм, події розгортаються у 2030-х роках: Росія завдає неядерного удару по Хмельницькій АЕС, спорудженій, як відомо, за америкасньким дизайном, та по подібному ядерному енергоблоку в Польщі (на сьогодні атомна станція у Польщі перебуває на передпроєктній стадії). Результат – руйнація енергоблоків, виток радіації, уражені міста і села. Два тижні високочолі «геймери» сперечалися, як діяти за таких обставин? Україна і Польща схарактеризували дані дії як ядерний удар у непрямий спосіб, адже застосування конвенційної зброї по атомному об’єкту призводить до ефекту ядерного удару, та запропонували негайно завдати нищівного удару у відповідь високоточною зброєю. Учасники з ЄС запропонували прорахувати, куди вітер повіє і які наслідки будуть, а потім думати про відповідь агерсору. Представники США не змогли виробити ніякої позиції, проте не сприйняли підхід, запропонований Україною і Польщею, тож коли ті зажадали негайно завдати силами НАТО удару у відповідь, американці заблокували полякам можливість так зробити», – каже Михайло Гончар.

Розповідаючи про висновки цієї wargame, Михайло Гончар підкреслює, що моделювали і сюжет, і реакцію на нього не штучний інтелект, а люди з високим рівнем експертності, однак навіть за умов гри, а не реальних дій, учасники зі США не змогли прийти до визначеної відповіді. «Це була відсутність відповіді. І ця ситуація дуже ілюстративна в контексті ефктивності – а точніше неефективності – американскьої політики ядерного стримування. Росія бачить страх Заходу перед ядерною ескалацією і використовує його у своїй політиці ядерного залякування», – робить висновок експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

Напередодні Путін оголошував, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Також зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним.

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Теги: росія ядерна зброя Україна Михайло Гончар

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