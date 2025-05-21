Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі

Трамп розповів, коли вони з Путіним обговорюватимуть розміщення ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із російським колегою Володимиром Путіним про проблему розміщення ядерної зброї у космосі. Про це пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

«Ми не говорили про це, але у відповідний час ми це зробимо», – відповів Трамп на запитання, чи лідери обговорювали проблему.

У квітні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія розглядає можливість розмістити ядерну зброю в космосі, і це турбує північноатлантичний альянс. Конкуренція в космосі стає дедалі жорсткішою, що підриває безпеку, сказав Рютте. Крім того, американська розвідка заявляла 2024 року, що Росія збирається розмістити ядерну зброю в космосі з можливістю її застосування проти супутників.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. Стало відомо, що у розмові фігурував президент України Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що лідерів Європейського союзу шокували заяви американського президента Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Путіним і росіянами.

Раніше повідомлялося, що американців, які вважають Росію ворогом, поменшало. Відсоток таких громадян впав до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну.