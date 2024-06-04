Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру

Зловмисники встигли розіслати за багатьма адресами лист із запрошенням на Глобальний саміт миру 2024 нібито від імені очільника ОВА Вадима Філашкіна

Хакери створили фейкові електронні скриньки співробітників Донецької ОДА

Хакери здійснили кібератаку на Донецьку ОДА та розіслали запрошення на Глобальний саміт миру від імені адміністрації. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що зловмисники створили фейкові електронні скриньки співробітників Донецької ОДА.

«Вони встигли розіслати за багатьма адресами лист із запрошенням на Глобальний саміт миру 2024 нібито від мого імені. Зрозуміло, що Донецька ОДА та її голова не уповноважені здійснювати подібні запрошення, – і зрозуміло, що ці листи фейкові», – підкреслив Філашкін.

Як зауважив очільник ОВА, Росія веде війну проти України не тільки безпосередньо на полі бою, але й у кіберпросторі. Подібні дії – один із елементів кібервійни, покликаний створити хаос і завдати шкоди нашим взаєминам із міжнародними партнерами.

Він просить усіх, хто отримав такі листи, поставитися з розумінням до цього випадку.

«Росія веде війну проти України не тільки безпосередньо на полі бою, але й у кіберпросторі. Подібні дії – один із елементів кібервійни, покликаний створити хаос і завдати шкоди нашим взаєминам із міжнародними партнерами», – наголосив очільник ОДА.

Раніше повідомлялося, що Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки. На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.