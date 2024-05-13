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На окупованій території Донеччини підірвали автівку російського депутата (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
На окупованій території Донеччини підірвали автівку російського депутата (відео)
Автівка російського депутата згоріла дотла
фото скріншот відео

У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав

На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент. Про це повідомляє Телеграм-канал «Astra».

Зазначається, що астраханський депутат Харитонов «виконував чергове завдання» на окупованій території.

У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав. Авто згоріло дотла. Інформація про місце, де саме відбулася подія, відсутня. 

Депутат зазначив, що це не вперше, коли його авто намагаються підірвати, однак йому вдалось забрати всі документи та особисті речі.

Харитонов додав, що наразі тривають слідчі дії щодо причини інциденту.

Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25

Російські окупанти практично знищили ще одне місто на Донеччині – Часів Яр. Воно постійно перебуває під обстрілами та штурмом загарбників. Видання Associated Press опублікувало кадри зруйнованого міста.

На них видно масштабні руйнування в Часовому Ярі, де немає майже жодної цілої будівлі, а будинки й муніципальні установи обвуглені. Через дії РФ місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один для України. Про це він заявив у своєму вечірньому зведенні наприкінці 808-го дня війни.

Читайте також: Бої за Часів Яр: скільки окупантів Росія кинула на штурми міста

Президент наголосив, що особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. 

Теги: депутат документи вибух Донеччина

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