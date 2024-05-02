Швейцарський саміт миру: Зеленський підтвердив дати

Володимир Зеленський: Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН»

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Глава держави зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

«Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам», – написав Зеленський.

Політик вважає, що кожна миролюбна країна світу зацікавлена в участі в українсько-швейцарському Саміті, адже на ньому йтиметься не тільки про Україну, а й про повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі.

«Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападів і насильства. Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність полягає в тому, щоб захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йдеться на першому Саміті миру у Швейцарії», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».