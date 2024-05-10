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Замість параду – війна в Україні. Хакери зламали телеканали в російських регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замість параду – війна в Україні. Хакери зламали телеканали в російських регіонах
Замість параду на Красній площі глядачі побачили кадри «Російського маршу» та історій колишніх ув'язнених
фото скріншот відео

Злам системи Smart TV стався в Омській та Іркутській областях, а також у Башкортостані

Хакери, під час трансляції параду на 9 травня, зламали ефіри місцевих телепровайдерів у низці російських регіонів. Замість параду з Красної площі показали кадри, пов’язані з війною в Україні та репресіями в РФ. Про повідомляють російські ЗМІ. 

Як зазначається, злам системи Smart TV стався в Омській та Іркутській областях, а також у Башкортостані. Замість параду на Красній площі глядачі там побачили відео із заголовками опозиційних ЗМІ, кадри «Російського маршу» та історій колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України. Крім того, показали кадри теракту у «Крокусі», відео фальсифікації російських виборів та фото учасників війни в Україні з написом «вбивця» на кожному. 

При цьому невідомі, які вдерлися в ефір телепровайдера «Уфанет» (обслуговую 600 міст і селищ) «оголосили імпічмент» Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, «розв'язуванні війни з найближчим народом», а також у бездіяльності під час великих терактів.

В Орську Оренбурзької області, яке потерпало від повені, показували затоплений Орськ, розповідали про розкрадання грошей на дамбу. Такий ефір хвилин 40 був на всіх каналах користувачів цифрових телевізійних приставок SberBox і Уфанет-тв. 

Раніше повідомлялося, що розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна.

Також повідомлялося, що українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Теги: хакер

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