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Хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК
Хакери виклали скріншоти з проникнення у систему та фото зі знищенням бекапів
фото з відкритих джерел

Клієнти СДЕК понад добу не можуть отримати і відправити посилки

Члени міжнародної хакерської групи Head Mare розкрили деталі проникнення у сервери російського логістичного оператора СДЕК. Про це йдеться в акаунті групи в мережі Х.

Хакери виклали скріншоти з проникнення у систему та скріни зі знищенням бекапів (архівів даних компанії).

Head Mare розкрили деталі проникнення у сервери російського логістичного оператора СДЕК
Head Mare розкрили деталі проникнення у сервери російського логістичного оператора СДЕК
скріншот
Хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК фото 1
скріншот

Крім того, хакери передали вітання компанії Bi.Zone, яка вказувалася як консультант СДЕК з кібербезпеки.

«Дорогим консультантам з #Bi.Zone окремий привіт. Ваш софт безпорадний, ваші відповідальні за безпеку святково хиляються на вечірках від #PHdays. Хед Маре любить тих, хто довіряє Вам!» – йдеться в повідомленні.

Натомість в службі підтримки СДЕК заявили, що приймання та видача відправлень призупинено, щоб «уникнути помилок під час ручного опрацювання замовлень».

«Ми активно зайняті вирішенням ситуації, що виникла, і перебуваємо на заключному етапі її виправлення. Відзавтра роботу наших пунктів видачі замовлень уже буде відновлено, і ми продовжимо нашу роботу в штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Клієнти СДЕК понад добу не можуть отримати і відправити посилки – про припинення обробки замовлень компанія повідомила на сторінці забороненої в Україні соцмережі «ВКонтакте» вранці 26 травня. Тоді в компанії говорили, що перебувають «на заключному етапі відновлення повної працездатності сервісів», а пункти видачі замовлень «продовжать роботу 27 травня».

Жителі Росії обурюються недбалим ставленням компанії до серверів
Жителі Росії обурюються недбалим ставленням компанії до серверів
фото: X/Head Mare

Нагадаємо, у ніч з 30 квітня на 1 травня учасники міжнародної групи Head Mare знищили інфраструктуру провайдера «Теле-Центр» у Росії. Понад 20 тисяч абонентів отримали СМС наступного змісту: «Head_Mare идет за тобой. Теле-центр уже наш. Скажи своим бросать оружие».

До слова, хакери, під час трансляції параду на 9 травня, зламали ефіри місцевих телепровайдерів у низці російських регіонів. Замість параду з Красної площі показали кадри, пов’язані з війною в Україні та репресіями у РФ.

Теги: хакер росія бізнес кібератака кібербезпека

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