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Захисники показали відео збиття ворожого винищувача Су-25 на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захисники показали відео збиття ворожого винищувача Су-25 на Донеччині
Момент збиття ворожого штурмовика Су-25
скріншот відео

Лише за травень українські воїни знищили вісім російських літаків

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади.

Зазначимо, що це вже восьмий збитий нашими бійцями літак окупантів усього за 20 днів.

«Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, задаєтесь питанням: «Що, знову?​​ Відповідаємо: це фантастика, але так! Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25!», – написали захисники.

Нагадаємо, що 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка збила 23 травня Су-25

Раніше, 18 травня, українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною.

Також українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Теги: Донеччина літак фронт втрати винищувач

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