Українські воїни збили над Донеччиною ворожий Су-25
Літак уразили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади
Українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною. Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
«Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.
Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок», – пишуть військові.
Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.
Як повідомлялося, українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн
Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.
Раніше Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні.
До слова, через українську атаку на аеродром «Кущевська» Російська Федерація була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту.
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