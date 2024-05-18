Українські воїни збили над Донеччиною ворожий Су-25

ЗСУ знищили ще один ворожий літак

Літак уразили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади

Українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною. Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок», – пишуть військові.

Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомлялося, українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн

Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Раніше Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні.

До слова, через українську атаку на аеродром «Кущевська» Російська Федерація була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту.