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Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року
На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 12

Протягом доби противник завдав по території України один ракетний із застосуванням шести ракет та 47 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 531 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 81 бойове зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі і техніці та підтримку з повітря. Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили два місця скупчення особового складу противника, один район зосередження військової техніки, дві артилерійські системи, чотири пункти управління та базу пально-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку

Протягом доби відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 12. Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Новоєгорівка та Макіївка. Українські захисники продовжують відбивати ще сім атак поблизу Петропавлівки, Берестового та Новоєгорівки. Ситуація напружена, проте контрольована. За попередніми даними, з початку доби на цьому напрямку ворог втратив 64 окупанти та один танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Діброви та Торського успіху не мали. Українськими воїнами проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Впродовж дня відбулося вісім бойових зіткнень. Особливо активним ворог був поблизу Виїмки. Тут він безуспішно намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена, водночас знаходиться під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку

Агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Ворог не полишає спроб за підтримки авіації та артилерії відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. З 27 бойових зіткнень в районах Новоолександрівки, Прогресу, Сокола, Новоселівки Першої, Уманського, Невельського та Нетайлового – 15 успішно відбито нашими захисниками. 12 боїв на даний час ще тривають. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.
Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три танки, дві бойові броньовані машини, артилерійську систему та міномет. Водночас пошкоджень зазнали один танк, дві бойові броньовані машини, два автомобілі та шість артилерійських систем.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Російські загарбники тричі атакували наші підрозділи в районі Старомайорського. Усі штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 7
мапа: DeepState

На Торецькому напрямку

Українські військові відбили одну атаку в районі Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 8
мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

На цей час доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Чотири ворожі атаки відбито. Триває бій в районі Красногорівки. Втрат позицій та територій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 9
мапа: DeepState

На Оріхівському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 10
мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

Окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Чотири бойові зіткнення в районі Кринок безуспішно закінчились для ворога. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року фото 11
мапа: DeepState

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Нагадаємо, триває 829-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: війна Генштаб ЗСУ військові окупанти росія росіяни Харківщина Донеччина Луганщина Запоріжжя Бахмут

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