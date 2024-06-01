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Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головні події ночі проти 1 червня

Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України. Масштабна повітряна тривога тривала майже три години. Росія накопичує війська для наступу на Сумщині. Бельгія не дозволятиме Україні використовувати свою зброю проти цілей у РФ. Стало відомо, що очікувати Україні від літнього саміту НАТО. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 28 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог знову обстрілює українську енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», – йдеться у повідомленні.

Масштабна повітряна тривога тривала майже три години

Станом на  05:26 у Києві та багатьох областях України було оголошено відбій повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що тривога була пов'язана із загрозою через БпЛА та ракети. 

У ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Внаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Росія накопичує війська для наступу на Сумщині

РФ продовжує наступати у Донецькій області на південь та накопичує сили для наступу в Сумській області на північ. Про це повідомляє The Washington Post.

На цей час російська армія краще оснащена за українську, тому використовує нестачу військ і боєприпасів в Україні після тривалої затримки військової допомоги США. Критично важливі для України постачання сповільнилися через недостатнє військове виробництво в Західній Європі, зазначає видання.

«Українські офіційні особи висловили розчарування обмеженнями на використання західної зброї, особливо з огляду на те, що прикордонний регіон Харкова цього місяця зазнав російського натиску, який розтягнув сили Києва. За словами українських офіційних осіб, крім Харкова, війська Москви тиснуть у Донецькій області далі на південь і збирають сили для очікуваного наступу в Сумській області далі на північ», – пише The Washington Post.

За інформацією українських джерел, політика США, яка закликає Україну не використовувати надані США Atacms або ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів всередині Росії, не змінилася.

Бельгія не дозволятиме Україні використовувати свою зброю проти цілей у РФ

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє Belga.

«Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися», – сказав прем'єр-міністр.

Александер Де Кроо вважає, що потрібно гарантувати, те що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України.

«Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання», – зазначив прем'єр.

Стало відомо, що очікувати Україні від літнього саміту НАТО

У липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Празі, пише Голос Америки.

«На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО і переконатись, що існує місток до членства, сильний та добре освітлений», – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що Альянс посилить інтеграцію України

«НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби», – сказав державний секретар США.

Ентоні Блінкен розповів, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакета допомоги Україні, який посилить співпрацю НАТО й допомогу Україні. Він також уточнив, що «32 країни ведуть переговори про двосторонні безпекові угоди з Україною». Очікується, що до липня їх буде ще більше.

Теги: росія Герман Галущенко озброєння Кіровоградщина Запорізька область Дніпропетровщина Україна Сумщина Донеччина Івано-Франківщина Бельгія війна енергетика тривога

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