Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один

Президент висловив особливу вдячність воїнам 47-ї окремої механізованої бригади та 110-й окремій механізованій бригаді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один для України. Про це він заявив у своєму вечірньому зведенні наприкінці 808-го дня війни.

«Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію», – сказав очільник України.

Президент наголосив, що особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень.

«Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти», – наголосив Зеленський.

Президент також висловив особливу вдячність воїнам 47-ї окремої механізованої бригади та 110-й окремій механізованій бригаді, 1-й батальйон за збиття російського Су-25.

«Також хочу зараз подякувати кожному воїну з різних наших бойових підрозділів, які захищають Харківщину. Кожному з тих, хто вже має необхідні всім нам досягнення: знищену російську техніку, знешкоджених окупантів. Окупант повинен відчути, що ніде в Україні для нього не буде легко. Всюди наші Сили оборони України повинні давати максимальний результат у знищенні ворога», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна зміцнює позиції своїх військових, зокрема на Харківщині. Також він відзначив поліцейських – саме тих, які, попри всі загрози й удари, працюють для безпеки та порятунку людей на Харківщині.

«Вовчанськ, районне управління поліції: Максим Стецина, Олексій Харківський, Владислав Єфаров, Ігор Харченко, Дмитро Можарський та Юлія Келеберда. Дякую вам за службу! Село Липці, Харківський район, відділення поліції: Віктор Єна, Василь Сягло, Роман Цепеленко та Вʼячеслав Сокольський. Дякую! Дякую всім, хто дбає про людей і нашу державу, хто захищає Україну і робить все, щоб у наших Сил оборони було більше можливостей», – заявив очільник України.

Нагадаємо, що широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, українські військові контролюють ситуацію. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.