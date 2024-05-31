«Поляків мобілізують на війну»: хакери РФ розмістили фейкову новину на сервісі PAP

У сервісі PAP з'явилося неправдиве повідомлення про мобілізацію. Все вказує на кібератаку з російської сторони

Польське агентство преси з’ясовує обставини появи цього повідомлення

Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки. На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією. Про це повідомляється на сайті агенства.

Новину намагалися розмістити на сайті: о 14.00 та 14.20. Щоразу вона оперативно віддалялася співробітниками агентства. У тексті йшлося про нібито підписаний прем'єр-міністром країни указ про мобілізацію 200 тисяч осіб та відправлення їх на український фронт.

Інформація починалася з речення: «1 липня 2024 року в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію. 200 тисяч польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну».

В агенстві зазначили, що ці речення не відповідають дійсності. Польське агентство преси з’ясовує обставини появи цього повідомлення. «Комюніке про мобілізацію, яке нібито поширило «Польське агентство преси» не відповідає дійсності. Служби з'ясовують обставини інциденту», – заявив голова Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Ґавковський уточнив, що все вказує на те, що агенство зазначало кібератаки.

«Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета – дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість», – підкреслив Ґавковський.

Раніше повідомлялося, що російські хакери, пов'язані з ГРУ, цього тижня здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.