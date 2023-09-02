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Херсонщина: Росіяни скинули бомби на житлові будинки, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Херсонщина: Росіяни скинули бомби на житлові будинки, є загиблі
фото ілюстративне

Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі

Сьогодні, 2 вересня, російські окупанти вдарили авіацією по Бериславському району Херсонської області. Відомо про загиблого цивільного. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог випустив керовані авіабомби по приватним будинкам Одрадокам'янки Бериславського району. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, який отримав травми несумісні з життя. «Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя», – написав Прокудін.

Зокрема постраждав 57-річний чоловік, який отримав множинні осколкові поранення.

Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі.

Нагадаємо, також сьогодні сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом.  Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

Теги: окупанти чоловік населення ворог поранення Херсонщина війна

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