Херсонщина: Росіяни скинули бомби на житлові будинки, є загиблі

Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі

Сьогодні, 2 вересня, російські окупанти вдарили авіацією по Бериславському району Херсонської області. Відомо про загиблого цивільного. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Ворог випустив керовані авіабомби по приватним будинкам Одрадокам'янки Бериславського району. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, який отримав травми несумісні з життя. «Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя», – написав Прокудін.

Зокрема постраждав 57-річний чоловік, який отримав множинні осколкові поранення.

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Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі.

Нагадаємо, також сьогодні сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.