Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
На Дніпропетровщині успішно відпрацювали сили ППО
Сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
«Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена», – написав він у Telegram.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.
Близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги.
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