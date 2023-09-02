Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки

На Дніпропетровщині успішно відпрацювали сили ППО

Сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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«Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

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Близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги.