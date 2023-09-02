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Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
ППО вразила ворожу ціль
фото ілюстративне

На Дніпропетровщині успішно відпрацювали сили ППО

Сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена», – написав він у Telegram.

Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки фото 1

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

Близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги.

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул війна окупанти

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