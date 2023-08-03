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Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
BAE Systems
фото з відкритих джерел

Замовлення на озброєння від України у BAE Systems на загальному тлі невеликі

Британський військово-промисловий концерн BAE Systems завдяки війні в Україні набрав рекордний для себе пакет замовлень на 66 млрд фунтів стерлінгів ($84 млрд). Головні нові замовники – країни, які доозброюються та заповнюють арсенали після передачі зброї Україні.

Як повідомляє газета Times, про рекордний пакет замовлень BAE Systems відзвітувала в середу в скоригованому прогнозі прибутку цього року.

Тільки за останні пів року концерн отримав замовлення на 21 млрд фунтів, у тому числі замовлення на сотні бойових машин на 1,8 млрд фунтів від Чехії, замовлення на 3,7 млрд фунтів на обслуговування винищувачів Typhoon від Саудівської Аравії та на 2,4 млрд від самої Великої Британії до нових підводних човнів.

Крім того, британське міністерство оборони раніше замовило у BAE Systems снаряди калібру 155 мм та інші боєприпаси на 280 млн фунтів замість відданих Україні.

Замовлення від самої України на загальному тлі невеликі, але BAE Systems раніше оголосив, що збирається побудувати там центр виробництва та ремонту танків та артилерії. Голова концерну Чарльз Вудберн у середу сказав, що справа з цим центром рухається: поки тривають переговори про відкриття представництва, а потім британці мають намір розпочати роботу з місцевим партнером.

BAE Systems виготовляє широкий асортимент озброєнь: від атомних підводних човнів та винищувачів Typhoon до боєприпасів.

До слова, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що випуск боєприпасів у Росії нібито зріс більше, ніж у 12 разів, а обсяги виробництва техніки та озброєння у 2023 році перевищили торішні показники.

Теги: війна Велика Британія Україна озброєння

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