Морські дрони під час атаки проти російського судна в Чорному морі

Україна не злопам'ятні, але пам'ять у нас хороша

Посієш вітер – пожнеш бурю. Що ще можна сказати вам, недорогі росіяни?

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Були у вас шанси дружити з нами, купити нас або знищити нас, але ви полюбили усі три.

Дружити ви не вмієте. Купити пробували, але у вас із цим, як з дружити – погано виходить. І знищити не вдалося, хоча, як вам здавалося, тут шанс був майже 100%.

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Ви посіяли вітер. Жоден зовнішній ворог і подумати не міг про те, щоб завдати вам такої шкоди! Але ви – чемпіони, все зробили самі!

Я не лякатиму вас похмурими перспективами – це марно.

Але хочу сказати: даремно ви свого часу пролюбили три вищеперераховані шанси.

Ми не злопам'ятні, але пам'ять у нас хороша. І крики ваших тих, хто не цікавиться політикою – а нас за що? – на нас навряд чи вплинуть.

Вітер ви посіяли. Тепер настав час жнив.