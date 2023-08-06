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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Росія посіяла вітер – настав час жнив

glavcom.ua
Морські дрони під час атаки проти російського судна в Чорному морі

Україна не злопам'ятні, але пам'ять у нас хороша

Посієш вітер – пожнеш бурю. Що ще можна сказати вам, недорогі росіяни?

Були у вас шанси дружити з нами, купити нас або знищити нас, але ви полюбили усі три.

Дружити ви не вмієте. Купити пробували, але у вас із цим, як з дружити – погано виходить. І знищити не вдалося, хоча, як вам здавалося, тут шанс був майже 100%.

Ви посіяли вітер. Жоден зовнішній ворог і подумати не міг про те, щоб завдати вам такої шкоди! Але ви – чемпіони, все зробили самі!
Я не лякатиму вас похмурими перспективами – це марно.

Але хочу сказати: даремно ви свого часу пролюбили три вищеперераховані шанси.

Ми не злопам'ятні, але пам'ять у нас хороша. І крики ваших тих, хто не цікавиться політикою – а нас за що? – на нас навряд чи вплинуть.

Вітер ви посіяли. Тепер настав час жнив.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна

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