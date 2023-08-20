У Чернігові ракета РФ вбила шестирічну Софійку: дівчинка була єдиною дитиною у сім'ї (фото)

За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати допомогу, але врятувати дитину не змогли

Цієї осені дівчинка мала йти до першого класу

Внаслідок ракетної атаки по Чернігову в суботу, 19 серпня, загинула шестирічна дівчинка Софійка, яка була єдиною дитиною в родині. Про це повідомила подруга родини Катерина Фарафонова у Facebook.

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Жінка написала, що в Чернігові рашистська ракета вбила єдину довгоочікувану донечку її куми – маленьку Софійку.

«Тепер Софійка – янгол-охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки… Спочивай на м’якеньких хмаринках наша маленька Софійка, ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу», – зазначила Фарафонова.

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Колега батьків дитини уточнив, що цієї осені дівчинка мала йти до першого класу. За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати допомогу, але врятувати дитину не змогли. Мати дівчинки отримала поранення.

Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

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Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.